لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون، صباح اليوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس شمال مرسى علم في البحر الأحمر، ونقل المصابون والجثث إلى مستشفى القصير المركزي.

كان الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، تلقى إخطارًا بتصادم أتوبيس وميكروباص بطريق "القصير - مرسى علم"، أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

ودفع مرفق الإسعاف بـ10سيارات إلى موقع الحادث، ونقلت إلى مستشفى القصير وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرور ورفعت آثار الحادث من الطريق.