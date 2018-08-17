توفيت والدة المطرب محمد ثروت، صباح اليوم، إثر أزمة صحية، ومن المقرر أن تشيع جنازتها من مسجد جمعية أحمد عرابي عقب صلاة الجمعة.

ولم يتحدد موعد إقامة العزاء حتى الآن.