شنت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس المباحث، وإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم، حملة على عدد من محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية لضبط اللحوم الفاسدة.

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفة ضد "ه. ف"، صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدمنهور، لحيازته وتخزينه مصنعات لحوم وكبدة مجمدة، منتهية الصلاحية، وتم ضبط 20 كيلو "كفتة وبرجل ولحوم مفرومة"، و"م. ا" صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بكوم حمادة، لحيازته وتخزينه 272 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، و"ع. ع"، 41 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالدلنجات، لحيازته وتخزين لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، وضُبط بحوزته 225 كيلو لحوم مجمدة.

كما حررت الحملة مخالفات أخرى ضد "ح. م"، 42 سنة صاحب محل جزارة بأبوالمطامير، لذبحه لحوما بلدية خارج المجزر الحكومى وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضُبط بحوزته 68 كيلو لحوم، و"م. م"، 44 سنة صاحب محل جزارة بالنوبارية، لذبحه لحوما بلدية خارج المجزر الحكومي وغير صالحة للاستهلاك الآدمىي وضُبط بحوزته 6 كيلو لحوم.

وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.