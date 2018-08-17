شهدت منافذ بيع التذاكر الإضافية لقطارات عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أغسطس الجاري، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء تذاكر قطارات العيد، على الوجهين القبلي والبحري، وذلك بعد أن طرحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو 182 ألف مقعد إضافي بالقطارات الـ26 الإضافية، والتي بدأت رحلتها أول أمس.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تعمل على مدار الـ24 ساعة لمتابعة حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري، للتأكد من إنتظام رحلات القطارات وعدم وجود أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحًا أن الغرفة لم تتلقى أية شكاوى حتى الآن.

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك نحو 10 آلاف مقعد شاغر بالقطارات حتى الآن، لافتا إلى أن الحجوزات مستمرة، وتم عمل جميع الصيانات الشاملة للجرارات إستعدادا لرحلات عيد الأضحى والتى بدأت صباح الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن جميع عربات القطارات بحالة جيدة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حال حدوث أزمات.