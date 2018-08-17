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عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على نحو 51 ألف حاج مصري

عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على نحو 51 ألف حاج مصري

الكنيسة الأرثوذكسية: مهلة شهر للأديرة غير المعترف بها لتصحيح أوضاعها

الكنيسة الأرثوذكسية: مهلة شهر للأديرة غير المعترف بها لتصحيح أوضاعها

رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى في الغربية

رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى في الغربية

مدبولي: الانتهاء من المرحلة الأولى لطريق "الهضبة غرب أسيوط"

مدبولي: الانتهاء من المرحلة الأولى لطريق "الهضبة غرب أسيوط"

وكيل "زراعة كفر الشيخ" يتفقد مواقع الري الحقلي المطور

وكيل "زراعة كفر الشيخ" يتفقد مواقع الري الحقلي المطور

قطاع المعاهد يعلن عن وظائف شاغرة بمعهد العلوم الإسلامية

قطاع المعاهد يعلن عن وظائف شاغرة بمعهد العلوم الإسلامية

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ستات «حارة المنوفية» فى الخدمة: الجزّارة وصانعة الرقاق وبائعة الفراخ

ستات «حارة المنوفية» فى الخدمة: الجزّارة وصانعة الرقاق وبائعة الفراخ

«معاً لإنقاذ إنسان»: نستقبل 4 حالات «فوق 18 سنة» أسبوعياً

«معاً لإنقاذ إنسان»: نستقبل 4 حالات «فوق 18 سنة» أسبوعياً

صناديق قمامة داخل المينى باص: النظافة بالذوق أو بـ«العافية»

صناديق قمامة داخل المينى باص: النظافة بالذوق أو بـ«العافية»

«على»: قرايبى رمونى بعد أبويا ما مات.. وأولاد الحلال لمّونى من الشارع وجابونى الدار

«على»: قرايبى رمونى بعد أبويا ما مات.. وأولاد الحلال لمّونى من الشارع وجابونى الدار

«حسين»: كنت بشحت عشان آكل و«التضامن» أنقذتنى من الجوع

«حسين»: كنت بشحت عشان آكل و«التضامن» أنقذتنى من الجوع

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