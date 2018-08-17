كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أن تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك قاربت على النفاد، مع استمرار رحلات عيد الأضحى لليوم الثالث على التوالي اليوم دون حدوث أية معوقات، مؤكدًا أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، والعمل يسير بالمحطات بشكل متميز لخدمة جموع المسافرين على الوجهين القبلي والبحري.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، إن قطارات السكة الحديد نقلت حتى الآن نحو 3 ملايين راكب على الوجهين القبلي والبحري، والرحلات ما زالت مستمرة، مؤكدًا أن فرق الصيانة والطوارئ والرقابة منتشرة على جميع خطوط السكة الحديد لمواجهة الأعطال الطارئة.