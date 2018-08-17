قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة إنه سيشارك في احتفالات الذكرى الـ100 لنهاية الحرب العالمية الأولى في نوفمبر في باريس بعد ساعات من تأجيل عرض عسكري في واشنطن بسبب ارتفاع كلفته.

وأوضح"ترامب" أنه ألغى العرض العسكري، ملقيًا اللوم على السياسيين، لأنهم فرضوا "كلفة باهظة" معلنا "حضور العرض العسكري الكبير المقرر في قاعدة "اندروز" الجوية في تاريخ آخر، والذهاب لحضور عرض باريس في 11 نوفمبر للاحتفال بنهاية الحرب العالمية".

وكتب "ترامب" على تويتر "ربما نفعل شيئ السنة المقبلة في مدينة واشنطن عندما يخفض السعر كثيرًا".