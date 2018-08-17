انتخب بطل الكريكت العالمي السابق الباكستاني عمران خان رئيسا للوزراء في عملية تصويت جرت، اليوم، في الجمعية الوطنية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها حزبه، ليكون بذلك رئيس الوزراء رقم 22 لباكستان.

وقال رئيس البرلمان أسد قيصر بعد التصويت الذي نقل عبر البث الحي، إن خان حاز على 176 صوتاً، فيما كان يحتاج إلى أغلبية مطلقة من 172 صوتا. وحصل منافسه شهباز شريف من الرابطة الإسلامية على 96 صوتاً.

واختار رئيس الحكومة الباكستانية الجديد عمران خان، زيارة السعودية وإيران كأول بلدين يقوم بزيارتهما رسميا بعد فوز حزبه "حركة الإنصاف" في انتخابات المجلس الوطني، وجاء اختيار "خان" للوجهتين بعد اتصال هاتفي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتهنأته بالفوز في الانتخابات الباكستانية.

وسلطت الصحف الباكستانية الصادرة، اليوم، على انتخاب الجمعية الوطنية الباكستانية رئيس الوزراء الجديد، وتطرقت إلى التحديات التي تواجهها الحكومة الباكستانية الجديدة على رأسها معالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الإرهاب الداخلي والتعامل مع الملفات الإقليمية.

واهتمت بتحديد لجنة الانتخابات الباكستانية الرابع من شهر سبتمبر المقبل، موعدا لعقد الانتخابات الرئاسية. وتطرقت إلى رفض باكستان للاتهامات الواردة على لسان مسؤولين هنود عن تورط باكستانيين في الهجوم الذي نفذته حركة طالبان الأفغانية على مدينة غزني بأفغانستان.