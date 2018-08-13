قال الكاتب أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان، قطع مسافة كبيرة من أشهر لاعب كريكت في العالم إلى زعيم دولة باكستان، مشيرًا إلى أن دولته مهمة جدًا في العالم، وهي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحًا نوويًا.

وتابع المسلماني، في برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن "باكستان منذ الحرب العالمية الثانية والاستقلال كانت أسيرة عائلتين وهما بوتو ونواز شريف، والآن حزب الرابطة لآل الشريف يوجد شقيقه، وبنته فيه، وحزب الشعب يستولى عليه عائلة بوتو، وعمران خان كسر الاقطاع السياسي في باكستان، وجاء كنجم سياسي جديد".

وتابع المسلماني، أن "كثير من الفقراء والمثقفين، وقفوا مع عمران خان للوصول إلى السلطة، وفورين بوليسي أكدت أن باكستان لن تتغير ولكن عمران هو من يتغير، وستبقى باكستان منتشر فيها الفساد، ولكن التوقعات ليست صحيحة لأن رئيس الوزراء الجديد لديه طموح كبير".

وأوضح أن "باكستان أولًا" هو شعار عمران خان، وسيطبق المصلحة البراجماتية لبلاده، وتحقيق أهداف لبلاده، ويسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية، وتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية".