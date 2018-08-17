قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه توجد 7 برامج أساسية لتطوير التعليم قبل الجامعي، وخلال 7 سنوات سيتم توفير أكثر من مليار جنيه وهي تكلفة امتحانات الثانوية العامة بعد إتاحة الامتحانات عبر Cloud System (النظام السحابي) مما يعمل على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "شوقي" خلال لقاءه، أمس، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، لمناقشة ما يتعلق بتخصيص مبلغ حوالي 3 مليارات جنيه لدعم مشروع تابلت لكل طالب والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن، أن الهدف الأساسي هو اتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة وتحقيق الجودة الشاملة في التعليم، مع رفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم من أجل توفير تعليم يتسم بالجودة العالية على مستوى المعلم والمناهج، ومسايرة نظم التعليم والتعلم للمعايير الدولية لزيادة تنافسية النظام التعليمى مع إتاحة الخدمة التعليمية لجميع الطلاب دون تمييز.

وأكدت "السعيد" خلال اللقاء أن جُملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية للتعليم قبل الجامعي خلال العام المالي 18/2019 تبلغ حوالي 89 مليار جنيه، تُشكل مصروفات الأجور منها نسبة 80% في حين تمثل الاستثمارات نسبة 11.3%، ويتضح أن برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسي يستحوذ على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج، وبنسبة 66%.

وحول حملة "أبدأ مستقبلك" التي دشنها مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط بالتعاون مع وزاراتي التربية والتعليم والتجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت أنه سيتم البدء في تدريب وتنمية وعي المعلمين ببرامج ريادة الأعمال من 26 أغسطس الجاري حتى الأول من فبراير 2019 بمحافظة القاهرة وأغلب محافظات الصعيد ووجه بحري والدلتا على أن يتم البدء كمرحلة أولى في محافظات الإسكندرية، مطروح، الغربية، كفر الشيخ، والمنوفية.