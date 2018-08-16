قال الدكتور شرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة تلتزم سنويا، منذ إنشائها، بتكريم الأوائل من الثانوية العامة، وإعطائهم منحا دراسية، تقديرا منها لمكانتهم وتفوقهم.

وأضاف منصور، خلال احتفالية لتكريم أوائل محافظات مصر، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفيليب موباي المستشار العلمي بالسفارة الألمانية، وعدد من الشخصيات العامة، ووفد إعلامي رفيع المستوى متخصص في شؤون الجامعات وأولياء أمور الطلاب، أن هذا العام شمل تكريما لطلاب جميع المحافظات، بخلاف الأعوام السابقة التي كان الاهتمام فيها بأبناء القاهرة الكبري، وإعطائهم منحا دراسية مجانية متكاملة، بحد أدنى طالبين من كل محافظة.

وتابع منصور، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنت فكرة التنمية التي أسستها الجامعة، للمساهة في تنمية جميع الأقاليم بمصر.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة تقدر الدور الذي قام به الأباء أثناء دراسة أبنائهم بالثانوية، مؤكدة أن أبنائهم سيكونون في أيدٍ أمينة، وستحافظ عليهم وترعاهم.

وأكد منصور، أن الجامعة الألمانية حصلت على تصنيف أعلى 10% من معدل تصنيف المراكز البحثية على مستوى العالم مؤخرا، بعد جامعة القاهرة، لافتا إلى أن الجامعة بها مراكز بحثية صنفت من افضل الموسسات البحثية بعد جامعة القاهرة

وأوضح أن التصنيف، اختار الجامعة، نظرا لتميزها في البحث العلمي، والابتكار، وأن قوة البحث العلمي والابتكار هما من رفعا شأن الجامعة الألمانية.

وتابع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، أنه فخور بكونه خريج جامعة القاهرة، قائلا: "إن الجامعة الثانية في الابتكار، الجامعة الألمانية، وأن فكرة إنشاءها قامت على إعطاء الفرصة لجميع البشر حتى يكونوا عظماء".