أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة لن تتغير كثيرًا وستكون قريبة من معدلاتها طوال الأسبوع.

وأضاف أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد في حديثه لـ"الوطن"، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية خلال أيام العيد، مبينًا أن نسب الرطوبة ستكون بين انخفاض وارتفاع من يوم إلى يوم، وهو ما سيؤدي إلى الشعور بارتفاع الحرارة.

وأوضح عبدالعال في حديثه إلى عدد من النصائح للمواطنين أهمها، عدم التواجد في الشمس المباشرة خلال الفترة من 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا لفترات طويلة، وارتداء كاب واقي من الشمس، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل، والذهاب إلى الطبيب حال الشعور بأي إعياء.​