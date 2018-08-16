قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع المقبل والذي سيتزامن مع عيد الأضحى المبارك سيشهد استقرارًا في الحرارة على جميع المحافظات، مشددًا على أن درجات الحرارة في القاهرة لن تتجاوز 35 أو 36 درجة مئوية، "لكن ستكون الرطوبة متغير من 75% إلى 80%".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صوت الناس"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن الطقس سيكون معتدلًا بالسواحل الشمالية ومائلًا للحرارة في القاهرة، مؤكدًا أن الأجواء ستكون مناسبة لقضاء إجازة العيد في السواحل.

كما حذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر، على بعض المناطق الموجودة في طرق مصر إسكندرية الصحراوي والقريبة من المزروعات، مشددًا على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة وتقليل السرعة.