صدر قرار بتعيين القائد السابق لمجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق أول، أندريه كورتاكوف، رئيسا للإدارة العسكرية السياسية العامة في الجيش الروسي، ونائبا لوزير الدفاع الروسي.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، إن الإدارة العسكرية السياسية العامة في وزارة الدفاع، والتي استحدثت يوم 30 يوليو بمرسوم رئاسي خاص، تحل مكان إدارة العمل التربوي في الجيش الروسي، ولها أهمية كبيرة في ضمان الأمن القومي وممارسة العمل الوطني والإعلامي ضمن أفراد القوات المسلحة، والتصدي لمحاولات الإساءة إلى روسيا وجيشها الباسل.

وقال الرئيس السابق لإدارة التعاون العسكري الدولي الفريق أول، ليونيد إيفاشوف، إن الإدارة ستعد العسكريين الروس أيضا لخوض الحرب الإعلامية وما يسمى بـ"الحروب الهجينة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

وكانت وسائل الإعلام الروسية أفادت، في فبراير الماضي، بأن وزارة الدفاع الروسية تعتزم استعادة مناصب نواب قادة الوحدات العسكرية للشؤون السياسية في الجيش الروسي.

جدير بالذكر، أن الإدارة السياسية العامة للقوات المسلحة السوفيتية ألغيت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينيات القرن الماضي.