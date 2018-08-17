بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم، مع نظيره التركي خلوصي أكار قضايا أمن إقليمية، وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، أوضحت فيه أن الوزيرين عقدا اجتماعا في العاصمة موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأكد البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات في سوريا، وأضاف: "تم إيلاء اهتمام خاص للحل السريع للقضايا الإنسانية في سوريا، وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم"، ونوه البيان بأن لقاء الطرفين جرى في أجواء بناءة، مبينا أن شويغو وأكار بحثا التعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، وصل كل من أكار ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان إلى موسكو، وجرى تنظيم مراسم عسكرية لاستقبالهما.