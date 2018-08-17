أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى، داعيًا فيها الله بأن يمده بالعون لمواجهة الأخطار والتحديات التي تحيط به.

وقال "تواضروس" في البرقية: "يسرني بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن اتقدم إلى سيادتكم وإلى كل المصريين بأطيب التهاني القلبية وصادق الدعوات بمناسبة عيد الأضحي المبارك".

وأضاف البابا في برقيته: "طالبين من الله أن يمنحكم موفور الصحة ودوام التوفيق وأن يمدكم العون الكامل في الذود عن وطننا الغالي في مواجهة الأخطار والتحديات التي تحيط به وأيضًا بناء مصر الحديثة لتستكملوا مسيرتكم الوطنية المخلصة بما يحقق طموحات شعب مصر العظيم من أمن واستقرار وتقدم ورخاء".