يواصل المنتج وليد منصور متابعة التجهيزات النهائية التي تصاحب حفل المطرب تامر حسني مساء اليوم، بجولف بورتو مارينا في الساحل الشمالي.

وحرص حسام حسني شقيق النجم تامر حسني، على الوجود بمكان الحفل، ومدير أعماله وعدد من الحرس الخاص المسؤولين عن تأمين الحفل والجمهور.

وتأتي الأهمية الخاصة للحفل عن السنوات السابقة لتامر حسني بنفس المكان هو احتفاله بإطلاق ألبومه الجديد "عيش بشوقك" والذي يتوافق مع يوم ميلاده بالإضافة إلى قرب عرض فيلمه الجديد "البدلة" خلال الموسم السينمائي لعيد الأضحى، والذي يشارك في بطولته أكرم حسني وأمينة خليل، ودلال عبدالعزيز وإنتاج وليد منصور.

ومن المقرر أن يشهد حفل تامر حسني مساء اليوم العديد من المفاجآت التي تم إعدادها للجمهور مع تقديم تامر لعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني وتتراوح أسعار التذاكر بين 200 جنيه للتذكرة العادية و500 لفئة الـVIP.