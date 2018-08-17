نفت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ما جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيمما يخص دار "كريم" لرعاية المسنين، من أن القائمين على الدار يعذبون النزلاء، بالإضافة إلى الاهمال والشدة في التعامل معهم.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن محمد كمال، وكيل التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أصدر تعليماته إلى مديرة إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية بالتوجه إلى دار "كريم" لرعاية المسنين بشكل مفاجئ على أن يكون برفقتها كبير أخصائيين الصحة النفسية بالإدارة، لتفقد الدار، وحالة النزلاء.

وأكدت المديرية، أنه جرى التفقد والتحدث مع كل حالة من المسنين بمفردها على حدة، وإجراء حوار عن حالتهم، وأبدوا جميعهم أنهم بحالة جيدة، ويجدوا الرعاية الخدمة من مأكل وملبس ودواء ونظافة شخصية كما يجب أن تكون، وأضافوا النزلاء القائمين على الدار يقوموا برعايتهم، ولا يوجد أي نوع من أنواع التعد حدث معه.

وأشار البيان إلى أن المديرية لا تألوا جهدًا في متابعة دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لها، وتطبيق أحدث التعليمات الواردة في هذا الشأن من الوزارة، لافتاً أنه وفي حالة وجود أي شكوى قد يقدمها مقيم في أحد الدور أو حتى من المهتمين و المتابعين، تقوم المديرية بتتبعها حتى تقف على حقيقة الأوضاع وتصحيح المسار في حالة وجود أي خلل.

جدير بالذكر أن دار كريم للمسنين يقيم بها إجمالي عدد 53 مسنًا ومسنة، من بينهم حالات مريضة تعاني من "الزهايمر" وحالة "معاقة" وحالة "خرس"، يحصلون على الرعاية اللازمة، و يرحبون بزيارتهم والاهتمام بهم من الجميع في كافة الأوقات و المناسبات.