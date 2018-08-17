عشية قمة بوتين وميركل.. قطاع الأعمال الألماني يدعو لرفع العقوبات

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بعثة الحج السياحي تقدم "آيس كريم" للحجاج بمخيمات "عرفات ومنى"

بعثة الحج السياحي تقدم "آيس كريم" للحجاج بمخيمات "عرفات ومنى"

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انتشار "إنفلوانزا" الطيور وعدوة شديدة بمزرعة غرب روسيا

انتشار "إنفلوانزا" الطيور وعدوة شديدة بمزرعة غرب روسيا

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تعرف على أرقام الخدمة الصحية بالقاهرة خلال العيد

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