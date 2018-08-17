نقل السفير إيهاب بدوي، سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، اليوم، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الجالية المصرية بفرنسا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي في تهنئته: "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج يسعدني أن اتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله تعالى أن يُعيد المناسبة المباركة عليكم بالخير واليُمن والبركات، وعلى مصرنا العزيزة بالمزيد من الأمن والتقدم والازدهارمع أطيب تمنياتي و كل عام وأنتم بخير".

من جانبه، توجه السفير إيهاب بدوي بأصدق التهاني للجالية المصرية بفرنسا بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنيًا أن يعيده الله على الجالية ومصر بكل الخير والرخاء.