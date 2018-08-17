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«طوارئ» فى المحافظات: غرف عمليات مركزية وفرعية لضمان توافر الاحتياجات الأساسية وحملات على الأسواق

«طوارئ» فى المحافظات: غرف عمليات مركزية وفرعية لضمان توافر الاحتياجات الأساسية وحملات على الأسواق

"فتح": إغلاق المسجد الأقصى يدفعنا إلى تصعيد المقاومة

"فتح": إغلاق المسجد الأقصى يدفعنا إلى تصعيد المقاومة

"أوقاف دمياط" تطالب مديرو الإدارات بتفعيل مشروع جمع جلود الأضاحي

"أوقاف دمياط" تطالب مديرو الإدارات بتفعيل مشروع جمع جلود الأضاحي

أمانة "مستقبل وطن" بالدقهلية تستعرض خطوات تنفيذ مبادرة "من حقك"

أمانة "مستقبل وطن" بالدقهلية تستعرض خطوات تنفيذ مبادرة "من حقك"

وكيل "تضامن دمياط" يتابع معرض "ديارنا" برأس البر بمشاركة 60 عارضا

وكيل "تضامن دمياط" يتابع معرض "ديارنا" برأس البر بمشاركة 60 عارضا

%25 تخفيض على السلع الأساسية بـ"الهايبر ماركت" ضمن مبادرة "الداخلية"

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