قال الأب هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن البطريرك الأنبا إبراهيم أسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أرسل برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "باخوم" أن البرقية جاء فيها: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الاضحى المبارك".

وذكرت البرقية: "ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملأها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

وانتهت البرقية بتوقيع الأنبا إبراهيم أسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليكو رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.