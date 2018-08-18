حذرت الرئاسة الفلسطينية من الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، خاصة إغلاق المسجد وإخلاء المصلين وطرد الموظفين، وطالبت الرئاسة، إسرائيل "بإعادة فتح المسجد منعاً لتدهور الأمور بشكل لا يمكن السيطرة عليه"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

جاء ذلك خلال اجتماعها برام الله، مساء اليوم الجمعة، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحمّلت الرئاسة "المسؤولية كاملة للحكومة الإسرائيلية لوقف جميع هذه الخطوات الخطيرة والمرفوضة، وهذا الإجراء هو تصعيد خطير سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها"، وعبّرت عن رفضها "جميع الحفريات التي تهدد أساسات المسجد الأقصى ويجب وقفها".

وتابعت "أيّة إجراءات لتغيير الوضع الديني والتاريخي، لن تؤدي سوى لمزيد من تدهور الأوضاع والتصعيد"، وأردفت "القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك هما خط أحمر، ولا سلام ولا أمن دون ذلك".

وأدى عشرات الفلسطينيين، مساء أمس الجمعة، صلاة المغرب، أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد أن أغلقت الشرطة الإسرائيلية المسجد، ومنعت المصلين من دخوله، بحسب شهود عيان.

وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بوابات المسجد بعد إطلاقها النار، عصر اليوم، تجاه شاب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد أفراد من الشرطة، داخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الشرطة، في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية؛ بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، والقناة العاشرة، إنها أطلقت النار على شاب بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن ضد اثنين من أفراد الشرطة، كما ذكر الشهود أن الشرطة طردت عقب الحادث، عددا كبيرا من الفلسطينيين المتواجدين في أسواق البلدة القديمة، وأغلقت محالا تجارية قريبة من موقع الحادث.