لقي زوج وزوجته ونجلتهما مصرعهم، وأصيبت شقيقة الزوجة و3 من أبنائها، أمس، إثر انقلاب سيارتهم في ترعة أثناء توجههم من المنصورة إلى بورسعيد، بعد اختلال عجلة القيادة أثناء عبور مطب صناعي بدمياط.

وسادت حالة من الحزن في منطقة عزبة عقل بمدينة المنصورة بعد عملهم بالحادث وأكد الأهالي أن الحادث تسبب في مصرع كلا من "محمود أ. ع"، 34 سنة، وزوجته "نهى ع. م"، 28 سنة، ونجلتيهما "كهرمانة" عمرها عامين.

وأصيب في الحادث كلا من "زينب ع. م"، 45 سنة شقيقة الزوجة، كما أصيب أبنائها "محمد، وفاطمة، وريتال".

وأكد الأهالي أن الحادث وقع بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق أثناء عبوره مطب صناعي، وسقط في الترعة المجاورة للطريق، وتمكن الأهالي من انتشال المصابين قبل غرقهم، فيما توفي السائق وزوجته وابنته ونقلوا إلى مستشفى كفرسعد بدمياط لحين صدور تصريح الدفن من النيابة العامة.