يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت 18 أغسطس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقال خبراء الأرصاد، في منشور للهيئة عبر الصفحة الرسمية للهيئة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا في شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 35 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: