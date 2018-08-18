قال أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ورئيس البعثة التضامن الرسمية، إنه تم عقد اجتماع مع شركة النقل السعودية التي ستنقل وتصعِّد الحجاج إلى الأماكن المقدسة بنظام الرد الواحد، لافتا إلى مراجعة كل الباصات المخصصة لنقل 12445 ألف حاج البالغ عددهم 270 أتوبيس بخلاف 12 أتوبيس احتياطي.

وقال عبد الموجود لـ"الوطن"، إنه تم تخصيص أتوبيسات للمرضى وأصحاب الأعذار المرضية الذين يعانون من مشكلات صحية لنقلهم إلى عرفات لأداء المناسك ثم عودتهم من مزدلفة إلى مقر إقامتهم بمكة مع توكيلهم لذويهم لرمي الجمرات حرصا علي سلامتهم مع تخصيص ورشتين متنقلتين لمتابعة أي أعطال قد تنتج للأتوبيسات خلال فترة تصعيد الحجاج.