مع انطلاق موسم الحج يتأهب الحجاج لهذه العبادة الروحانية، وأداء مناسك الحج يحتاج إلى دراية كافية بكل السنن والخدمات المساعدة للحاج، لذلك تم إطلاق العديد من التطبيقات للتيسير على ضيوف الرحمن فى تأدية مناسكهم.

ومن هذه التطبيقات "المقصد"، أطلقته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو عبارة عن نظام ملاحة إلكترونية، يهدف إلى مساعدة زوار مكة المكرمة في تحديد مواقعهم بدقة داخل أروقة المسجد الحرام، ومعرفة طريقهم إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه، وتسهيل تنقلاتهم ووصولهم إلى وجهاتهم المختلفة داخل المسجد الحرام بسهولة.

كما يعمل تطبيق "اسعفني"، على مساعدة الحاج في الإبلاغ عن الحالات الطارئة مع هيئة الهلال الأحمر السعودية، وإرسال استغاثات عاجلة في حالات الطوارئ القصوي لكل من الهلال الأحمر والأشخاص المقربين للحاج عن طريق خدمة الرسائل القصيرة، كما يدعم التطبيق ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم لتقديم البلاغات، كما يتيح تسجيل تفاصيل الحاج الطبى للتعرف على الحالة بأسرع وقت للتعرف على المنشآت الطبية القريبة وكيفية الوصول إليها، إصدار أضواء وأصوات تحذيرية لتنبيه المحيطين للمساعدة.

تطبيق "مناسكنا"، يساهم في تحديد الأماكن ذات الأهمية العامة، مثل أقرب المساجد، المطاعم، مراكز التسوق، وكذلك البحث عن أقصر طريق ممكن من موقع الحاج الحالي.

كما أطلقت مؤسسة البريد السعودي تطبيق "محدد الحج والعمرة الملاحي"، وهو مزود بالخرائط لمناطق المشاعر المقدسة في مكة والمدينة المنورة، كما يساعد في البحث عن الخدمات والمرافق التي يحتاجها الحاج، وتحديد مواقيت الصلاة وحالة الطقس.

تطبيق "صحة"، أطلقته وزارة الصحة السعودية، يمكن الحجاج من الحصول على الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المتخصصين.