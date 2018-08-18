قال رئيس بعثة الحج المصرية عمر مروان، إن إجمالي المترددين على عيادات الصحة حتى الآن 57083 حاجا، موضحا أن المصابين باشتباه في التسمم منذ اليوم الأول أصبحوا بصحة جيدة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.