وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قبل قليل، لديوان عام محافظة كفر الشيخ، مرتدياً "الترينج" الرياضي.

وكان في استقبال الوزير، اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك للمشاركة في مهرجان الماراثون الرياضي بمدينة كفرالشيخ، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري، واللواء شكري الجندي، واللواء هاني النواصرة، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، والمحاسب فتحي الشرقاوي، والدكتور خالد الهلالي، والمحاسب محمد عبيدي، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب.

ويحضر الزيارة الدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، واللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية الرياضية، والمهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب أحمد الوكيل، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.