حذر مرصد الأزهر، لمكافحة التطرف من ارتفاع وتيرة الإسلاموفوبيا، في بريطانيا في الآونة الأخيرة، إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد "المرصد" أن هذه الحقيقة تدعمها الإحصائيات والشواهد، وتُشير التقارير إلى أن الإسلاموفوبيا، في المملكة المتحدة مازالت آخذة في التصاعد، حيث تُمارس على المستوى الشعبي وعبر بعض القطاعات الإعلامية.

وأوضح، في تقرير له حول أوضاع المسلمين في بريطانيا، أنه في حالة عدم وضع حلول واقعية للحد من تلك الظاهرة سوف يصبح أمرًا مُعتادًا ومقبولًا اجتماعيًّا مما يؤدي إلى مزيد من الحنق ضد المسلمين وكذلك الممارسات التي تصل في كثير من الأحيان إلى جرائم الكراهية، وقد اتخذت جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا في الآونة الأخيرة أشكالًا متعددة شملت هجمات ضد المساجد، واعتداءات لفظية وجسدية، وكتابات مسيئة على الجدران، فضلًا عن حالات من التمييز ضد الطلاب المسلمين في المدارس، بحسب ما أفاد به موقع المجلس الإسلامي البريطاني.

وتابع، تُشير إحدى الإحصائيات التي أوردها موقع المجلس الإسلامي البريطاني إلى أن 37 % من البريطانيين من المحتمل أن يدعموا سياسات من شأنها أن تقلص من أعداد المسلمين في بريطانيا.

بالإضافة إلى أن 62% من البريطانيين، يرون أن بريطانيا، تفقد هويتها في حالة قدوم مزيد من المسلمين للعيش في بلدهم، وأن 55 % منهم تُزعجهم فكرة بناء مسجد في مجتمعاتهم، وبيّنت الإحصائية أن معظم مجتمع الدراسة يُبالغون في تقديرهم لأعداد المسلمين في الولايات المتحدة بـ17 % من تعداد السكان، بينما يشكلون في الواقع 5% فقط من سكان بريطانيا.