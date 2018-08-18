قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن الأسواق المصرية تشهد زيادة في المعروض من اللحوم بكميات كبيرة، الأمر الذي جعل الأسعار مستقرة ولا تشهد أي ارتفاعات، مشيراً إلى أن الوزارة لديها منافذ خاصة بها موجودة في منطقة الدقي متوفر بها اللحوم والدواجن والأسماك إلى جانب الخضروات والفاكهة والألبان ومشتقاتها بالإضافة إلى منافذ مديريات الزراعة بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc"، أن الأسعار داخل هذه المنافذ تعد أقل من أسعار السوق بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، بالإضافة إلى وجود لحوم بلدية بـ100 جنيه للكيلو، وتابع: "توافر كميات اللحوم بالأسعار المناسبة أدى إلى اختفاء مافيا اللحوم".

وفى سياق متصل، أكد المتحدث بإسم وزارة الزراعة، أن الوزارة لديها خطة قوية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية بالبلاد، متابعا: "تم إحياء مشروع البتلو مرة أخرى وحقق نتائج جيدة".