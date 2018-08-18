قالت الطفلة ميرا أحمد الحاصلة مؤخرا على لقب "ملكة جمال الدلتا"، إنها تحلم بالدخول إلى عالم التمثيل لكى تصبح فنانة شهيرة مثل "نيللى وشريهان".

وأضافت "ميرا أحمد"، خلال حوارها مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية،"dmc"، أنها تحب الألوان بشكل كبير وبخاصة الألوان المبهجة.

من جانبها قالت والدة "ميرا"، إنجى عادل، إنها شعرت بوجود موهبة تتمتع بها ابنتها، مشيرة إلى أن "ميرا" تنجذب نحو التصوير والظهور بشكل لافت من خلال ارتداء عدة ملابس.

وأضافت أنها ستظل تدعم مواهب ابنتها طالما هى تحب ذلك وتريد السير فى ذلك الاتجاه، مشيرة إلى أن ابنتها تتمتع بشهرة كبيرة بمدينة المنصورة.