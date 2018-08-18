تبدأ بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، في تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لمشعر عرفات، من خلال 270 "أتوبيسا" بنظام الرد الواحد.

وفي اتصال هاتفي لرئيس البعثة، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة خطة تصعيد الحجاج والمتابعة المستمرة لهم خلال فترة "المشاعر".

جدير بالذكر أن وزارة التضامن خصصت 12 "أتوبسا" احتياطيا لمواجهة أي طوارىء خلال فترة التصعيد، بخلاف توفير ورشتين متنقلتين للتدخل في حالة وجود أي أعطال بالأتوبيسات.

وأكد أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي لمؤسسة تيسير الحج والعمرة وورئيس بعثة التضامنـ، أن الوزارة شكلت عدة لجان، منها لجنة مقدمة لاستقبال الحجاج وتسكينهم في المخيمات، وأخرى لاستقبال الباصات بالمواقف المخصصة لحجاج الجمعيات بعرفات، ولتصعيد الحجاج بكل فندق لمتابعة خطة التصعيد، كما وضعت علامات إرشادية في الطرق المؤدية للمخيمات للتيسير على الحجاج في الوصول لكل مخيم.