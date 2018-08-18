نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تولي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لعدد من المهام والاختصاصات.

وتضمنت المهام الإشراف ومتابعة شبكات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والإشراف ومتابعة شبكات التوزيع الذكية والعدادات ومراكز التحكم في شبكات التوزيع، والاشتراك في وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة ووضع البرامج التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وفقاً لتكليفات الوزير، والإشراف على منظومة ترشيد الطاقة في مصر، والتنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات والجهات ذات الصلة لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع هذه الجهات.