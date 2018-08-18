6 نصائح لتناول لحوم الأضاحي.. تعرف عليها

استعرضت الدكتورة منال ذكي، أستاذ الطب البيطري بجامعة القاهرة، مجموعة من أهم النصائح الغذائية عند طهي اللحوم في عيد الأضحي، كذلك كيفية الحفاظ علي صحة المعدة والجهاز الهضمي مع زيادة كمية اللحمة والسكريات في العيد.

وترصد "الوطن"، في السطور التالية أهم تلك النصائح:

1- يجب تناول لحوم عيد الأضحى بعد مرور 6 ساعات وليس بعد ذبحها مباشرة، وذلك تجنبًا للإنزيمات الخاصة تنتج عند ذبح الأضحية مباشرة؛ تضر بالإنسان، كذلك يجب الحرص في تتبيل اللحوم طهيها جيدًا على درجة حرارة عالية لقتل أي جراثيم أو بكتيريا قد تعلق بها، فيتخلص اللحم من إنزيمات تحتوي عليها العضلات، ويتصلب وتنخفض فيه نسبة الجراثيم، بمرور الوقت، كذلك الحال بالنسبة لتناول بعض أعضاء الأضحية الداخلية مثل الكبد، والقلب وغيرها فيجب مرور نصف ساعة على استخراجها من جسم الأضحية قبل طهوها وتناولها، حفاظًا للحوم من كل ثلوث أو تسمم يؤدي لدى مستهلكيها إلى ظهور بعض العوارض والمشاكل الصحية الخطيرة.

2- أما بالنسبة للحمة الرأس، يفضل تناولها خلال يومين وعدم بقائها أكثر من يومين، فلحم رأس الأضحية سريعة التحلل.

3- تحتاج اللحوم ما بين 5 إلى 6 ساعات في الهضم، لذلك يجب تقليل كمية اللحوم قدر الإمكان، بحيث تقل مدة هضمها في المعدة ولا تسبب مشاكل في الهضم، او مشاكل على مستوى القلب والكلية، لأن الإفراط في تناول اللحوم يصبح الدم محملًا بكميات من البروتينات ولا يصفى بسهولة على مستوى الكلي.

4– تجنب تناول فطور العيد الذي يحتوي على كميات عالية من السكريات، واتباعها بعد ذلك باللحوم، ما يجعل البعض يشعر بإجهاد بدني واضح، وبحالة من الإعياء، ومشاكل في الهضم، حيث يستطيع الجسم هضم السكريات بسهولة لسرعة امتصاصها، فيما يتخمر اللحم ويجد الجسم صعوبة في هضمه.

5– أما عن تناول لحوم الأضاحي بالنسبة للمصابين بالسكري أو الضغط الدم أو غيره من الأمراض المزمنة؛ لا بأس من مشاركة يمكنكم أن يتناولوا اللحم بمقدار محدد وصغير، بحيث يكون مطهيًا مع الخضار، وأن يبتعدوا عن تناول الشحوم مع الملح.

6– بالنسبة لشوي اللحم علي الفحم، فيجب شوائها بعد أن تخمد ناره، حتى لا يُسميم اللحم بالكربون المكون للفحم وتعريض متناوله إلى مشاكل صحية خطيرة كذلك لا يجب طهي اللحوم بشدة على الفحم أو النار بشكل عام، مثلما يفضل البعض بل الاكتفاء بطهي ونضج اللحم فقط مع الحرص على تناول السلطات والخضراوات مع اللحم أو الفتة.