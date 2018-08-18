أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبل بعنوان "أمانة الكلمة".

وأكدت الوزارة، في بيان، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو جوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى.