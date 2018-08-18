تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
عاجل| إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لـ"العدالة والتنمية" الحاكم
مجدى فكري يعتذر عن مسرحية "أحلام فترة النقاهة"
"تموين الوادي الجديد": الدفع بكميات كبيرة من السلع استعدادا للعيد
وزير التموين: نشكر "حماية المستهلك" على مبادرة "أسبوع في حب الوطن"
محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة الأندية ومراكز الشباب خلال 6 أشهر
مي حلمي تغادر قناة "أون سبورت"
اختيارات الوطن
"حياة في الحرب والسلام".. شهادة عنان عن كواليس وإخفاقات الأمم المتحدة
حال تمسكه بالانسحاب.. الزمالك يهبط إلى الدرجة الرابعة
اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك: لم يصلنا قرارا رسميا واللائحة واضحة
6 نصائح لتناول لحوم الأضاحي.. تعرف عليها
كوفي عنان.. رحلة "صاحب نوبل" من غانا حتى أمانة الأمم المتحدة
في عيد ميلاده.. لماذا رفض لطفي لبيب التكريم من السفارة الإسرائيلية؟
الأكثر قراءة
"أنجبته سفاحا".. أم تتخلص من رضيعها وتخفيه في شيكارة بالبحيرة
"صحة بني سويف": مصرع شخصين وإصابة 30 في حادثي تصادم على الصحراوي
ضرب مدير بشركة بترول فصل عمالا ظهروا بشكل فاضح أمام جارتهم
بالفيديو| راندا البحيري تبكي على الهواء بسبب عبلة كامل
بالفيديو| "مصر تستطيع" يعرض كتب الأنشطة لأولى ابتدائي والتمهيدي
تركي آل الشيخ: "بيراميدز" حصلت على حقوق بث قناة "يوفنتوس" الإيطالي
"صيدلية العيد الكبير".. كيف تتجنب مضاعفات تناول اللحوم في "الأضحى"؟
عبدالمغني: "بصلي كتير لما بكتئب.. ودمعتي قريبة مبقدرش أكتمها"
خبير أورام: المادة السوداء بالبصل تسبب السرطان.. و"الزراعة" تنفي
الرئاسة الفلسطينية: على إسرائيل إعادة فتح "الأقصى" منعا لتدهور الأمور
صاحب أول شركة بنظام الشخص الواحد: القانون الجديد ساعدني
%25 تخفيض على السلع الأساسية بـ"الهايبر ماركت" ضمن مبادرة "الداخلية"
عاجل