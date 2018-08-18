أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تشغيل 6 أحواض الاستزراع السمكي وتجهيز 6 آخرين للتشغيل بمزرعة الأسماك بقرية القلمون بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وقال كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، إنه جرى الانتهاء من تشغيل 6 أحواض بمشروع الاستزراع السمكي بقرية القلمون وزراعتها بأسماك البلطي وتجهيز 6 آخرين لزراعتها أسماك البوري.

وأضاف كمال، أن مساحة الحوض الواحد تبلغ فدان إلاربع للفدان، وجرى حفر "بئرين" جوفيين، لتوفير مياه للمشروع، بعد خلطها بنسب محسوبة ومدروسة بمياه الصرف الزراعي بمنطقة القلمون، كما جرى توفير محطتي رفع لخدمة المشروع، وأن باكورة الإنتاج لهذه المزرعة سيكون خلال شهر ديسمبر المقبل، وستطرح الأسماك في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين.