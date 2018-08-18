ارتفع عدد قتلى الانهيار الجزئي الذي طال الثلاثاء الماضي، جسرا في مدينة جنوة، شمال غربي إيطاليا (شمال غرب)، إلى 41 شخصا، والحصيلة الجديدة نقلها التلفزيون الحكومي الإيطالي عن الدفاع المدني، اليوم السبت، لافتا إلى أن من بين القتلى 4 قاصرين، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية.

وارتفعت آخر حصيلة لعدد القتلى من 38 بعد العثور على سيارة سحقت تحت كتلة كبيرة من الإسمنت نتيجة انهيار أحد أعمدة الجسر، وفي داخلها أفراد أسرة، أب وأم وطفلة تبلغ من العمر 9 أعوام، وحسب المصدر، لايزال هناك مفقود واحد، يجري البحث عنه، بينما يرجح وجود عدد من الضحايا بين المشردين الذين كانوا يتخذون أسفل الجسر مأوى لهم.

وأخلت فرق الدفاع المدني 440 شخصا من سكان 11 من المباني المحيطة بموقع الجسر، كما تقوم فرق تقنية تابعة لبلدية المدينة بالتحقق من سلامة الجزء المتبقي منه.

وفي سياق متصل، شارك رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا في جنازات 19 من الضحايا بالمدينة، اليوم، بحضور رئيس الوزراء جوزيبه كونته وعدد من كبار المسؤولين، فيما رفضت عائلات باقي الضحايا الجنازة الرسمية احتجاجا على ما اعتبروه مسؤولية حكومية في عدم ضمان سلامة الجسر.

وأعلن رئيس الحكومة كونته، أمس، بدء الإجراءات الرامية إلى سحب الترخيص الحكومي لبناء الطرق الممنوح لشركة "Autostrade per l'Italia" المساهمة الخاصة، التي كانت تدير الجسر المنكوب، ودشن الجسر المعروف باسم "موارندي" نسبة إلى مهندسه الإيطالي "ريكاردو موراندي" عام 1967، واستغرق بناءه أربعة أعوام، ويبلغ طوله 1.18 كيلومترا.