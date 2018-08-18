قتل صحفي يمني، اليوم، أثناء تغطيته للمعارك الدائرة بين القوات الحكومية ومسلحي "الحوثيين"، في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال النقيب عبدالرحمن المرادي، المتحدث باسم محور بيحان العسكري التابع للحكومة اليمنية، للأناضول، إن "المتحدث باسم المقاومة الشعبية أحمد المصعبي، قتل أثناء تغطيته للمعارك التي تدور في منطقة ظهر البياض بمديرة الملاجم".

وأضاف أن "الصحفي المصعبي قتل في موقع متقدم في المنطقة، وبحسب الأخبار الأولية فإن قذيفة مدفعية استهدفته مع عدد من جنود القوات الحكومية".

وسبق أن أصيب المصعبي بجروح خلال تغطية المواجهات العسكرية في جبهة ناطع بذات المحافظة، وكان الصحفي المصعبي الذي انخرط في المقاومة الشعبية الموالية للقوات الحكومية، متحدثا لها، وعمل على توثيق المعارك، وكان يمد وسائل الإعلام بالمستجدات العسكرية والميدانية إبان معارك مأرب وشبوة والبيضاء (شرق وجنوب شرق البلاد)، كما كان مديرا للمركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة.

وتدور معارك عنيفة في محافظة البيضاء منذ فجر اليوم السبت، وبحسب المرادي فإن القوات الحكومية سيطرت على مناطق كبيرة في "ظهر البياض" و"فضحة" في مديرية الملاجم، وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية هي صنعاء ومأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال) وإب (وسط) والضالع ولحج وأبين.