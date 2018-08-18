بدأت القافلة الطبية المصرية التي رافقت المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر إلى السودان بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمالها بولاية كسلا السودانية، في إطار التضامن والتلاحم بين شعبي وادي النيل.

وقال سفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت، إن هذه المساعدات جاءت بتوجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للوقوف مع السودان الشقيق في مواجهة تداعيات السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت عددا من الولايات في إطار ما يربط البلدين من علاقات متميزة ويعكس توجهات وإرادة قيادتي البلدين نحو مزيد من الترابط والتعاون.

وأكد شلتوت أن هذه القافلة وتلك المساعدات تعد بمثابة رسالة محبة بين أبناء الأسرة الواحدة وتضامن من قيادة وشعب مصر لأشقائهم في السودان، منوها بأنها لاقت قبولا وترحيبا من الجانب السوداني الذي ثمن هذه المبادرة الإنسانية من الرئيس السيسي التي تعتبر خير دليل على تلاحم ووحدة مصير شعبي وادي النيل وثوابت واستراتيجية العلاقة بين البلدين، وأوضح أن القافلة توجهت إلى ولاية كسلا فور وصولها للسودان؛ من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأشقاء من أبناء الشعب السوداني وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة الاتحادية والولائية.

وقال شلتوت، إن القافلة تضم نخبة من الأطباء المصريين في تخصصات الباطنة والحميات والأطفال والأمراض المتوطنة والمختبرات الطبية والطوارئ، منوها بأن القافلة تحمل معها العديد من الأجهزة اللازمة وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوزيعها على الحالات المرضية التي تحتاجها.

وأفاد بأن أفراد القافلة سيبدأون في مباشرة عملهم في توقيع الكشف الطبي على المواطنين السودانيين اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الجمعة القادم، لتعود إلى الخرطوم يوم السبت وتغادر إلى القاهرة في اليوم التالي، مشيرا إلى أن أعمال القافلة سوف تشمل محليات كسلا وريفي كسلا وأروما وخشم القربة وغرب كسلا، ونوه شلتوت بأن القافلة انتهت اليوم من وضع خطة العمل بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية كسلا، حيث تم توزيع الأطباء على مناطق ومراكز المكافحة المستهدفة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة المصرية سوف توفد قافلة بيطرية إلى السودان بعد 10 أيام للمساعدة في حماية الثروة الحيوانية السودانية من آية تداعيات سلبية للسيول والأمطار الغزيرة.