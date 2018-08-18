أعلن مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور، عن الاستعدادت الخاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واستمرارا لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن الخطة المرورية ارتكزت على نشر وتكثيف الخدمات، وتفعيل دور خدمة الإغاثة، لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث، عبر الحملات الرادارية المتحركة، فضلا عن تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.

وأشار إلى أن هذه الخطة، وضعت عقب الاجتماع الذي عقده اللواءان "علاء الدجوي" مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، و"عصمت الأشقر" مدير الإدارة العامة للمرور، مع وكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين، لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى، مرتادى الطرق السريعة والمدن الساحلية، وذلك على مدار 24 ساعة.

وقال المصدر، إنه جرى التنسيق مع الإدارات العامة لمرور "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح" لنشر الخدمات على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور، المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.