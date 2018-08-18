قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية تسير بخطى راسخة وسريعة نحو إرساء حياة ديمقراطية سليمة، وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن المصريين جميعًا قيادةً وشعبًا مصممون على تحقيق الديمقراطية، بالرغم من الإرهاب الذي تعرضت له البلاد، وهدد كيانها وأمنها وأمن مواطنيها.

وتابع: "كان مخططًا لمصر أن تسقط مثل سوريا وليبيا، لكن وقوف القوات المسلحة والشرطة وجميع المصريين معًا أفشل هذا المخطط، واستطعنا القضاء على الإرهاب الموجود على الحدود بنسبة تتراوح بين 95% و98%".

وأضاف أبو شقة، أن النظام السياسي قائم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من الدستور.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المادة الخامسة واحدة من أهم مواد الدستور نظرًا لأنها تتعلق بمستقبل الديمقراطية في البلاد، مؤكدًا أن الديمقراطية هي الأسلوب الأمثل لتحقيق ما يصبو إليه المصريون.

وألمح أبو شقة، إلى حرص القيادة السياسية على ضمان تطبيق الديمقراطية، وهو ما ظهر من خلال خارطة الطريق في 3 يوليو 2013، مشيرًا إلى وضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان وفقًا لما جاء بالخارطة.

واختتم أبوشقة قوله: "البرلمان أنجز قوانين تتعلق بتحقيق الاستحقاقات الدستورية فيما يخص الديمقراطية، حيث تم إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما وفر ضمانات غير مسبوقة إلا في المفوضية الهندية، وهذا ما كنا نطالب بأقل منه في الفترة التي سبقة ثورة يناير".