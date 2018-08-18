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"قومي المرأة " بكفر الشيخ يوزع 800 كيلوجرام لحوم على السيدات المعيلات

"قومي المرأة " بكفر الشيخ يوزع 800 كيلوجرام لحوم على السيدات المعيلات

تقرأ في "الوطن" غدا: النظام الجديد للثانوية العامة يشمل "طلاب المنازل"

تقرأ في "الوطن" غدا: النظام الجديد للثانوية العامة يشمل "طلاب المنازل"

بوتين يرقص مع زيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها

بوتين يرقص مع زيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها

ضبط 5 أطنان صدور دجاج ولحوم غير صالحة خلال حملة بسفاجا

ضبط 5 أطنان صدور دجاج ولحوم غير صالحة خلال حملة بسفاجا

إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز بني مزار في المنيا

إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمركز بني مزار في المنيا

الإعدام شنقا لـ3 أشخاص بتهمة قتل شاب وإصابة آخر في سطو بالشرقية

الإعدام شنقا لـ3 أشخاص بتهمة قتل شاب وإصابة آخر في سطو بالشرقية

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