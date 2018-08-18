قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على تطبيق الديمقراطية بالرغم من الإرهاب الذي تعرضت له البلاد.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه جرى انتخاب رئيس الجمهورية، ووضع الدستور، وانتخاب البرلمان، وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق.

وعن حالة الطوارئ، قال أبو شقة: "في دلوقتي حالة طوارئ، بس محدش حاسس بيها، وعايشين حياة طبيعية بلا قيود، بالرغم من القيود التي ينص عليها قانون الطوارئ، لأن الطوارئ لا تطبق إلا على الحالات الاستثنائية فقط".