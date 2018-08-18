أبوشقة: السيسي حاكم ديمقراطي.. وشخصيته شجعت الأحزاب على طلب لقائه

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن دعوة الأحزاب للقاء الرئيس السيسي جاءت من أجل تأكيد أهمية دعم الدولة للأحزاب، وأن شخصية الرئيس السيسي شجعت الأحزاب على مطلب لقاءه، واصفًا الرئيس بـ "الحاكم الديمقراطي الذي يشعر بآلام الناس".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "حرصنا على أن يكون لقاؤنا به مباشرًا، فنحن نؤسس دولة ديمقراطية تعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وأردنا أن نحيط الرئيس السيسي علمًا بالتحديات التي تواجهها الأحزاب من أجل أن تدعمها الدولة".

وأكد رئيس حزب الوفد، وجوب وجود حزبين أو ثلاثة أحزاب سياسية قوية وقادرة على المنافسة في الانتخابات ما يساعد على إرساء الديمقراطية وإثراء الحياة السياسية.

وأردف أبوشقة: "مثلًا من الممكن أن تدعم الدولة تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي، نطرًا للدور العظيم الذي لعبه في البرلمان والحياة السياسية".