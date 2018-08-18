أبوشقة: السيسي حاكم ديمقراطي.. وشخصيته شجعت الأحزاب على طلب لقائه

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عاجل| "الدفاع الجوي السعودي" يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على جازان

عاجل| "الدفاع الجوي السعودي" يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على جازان

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