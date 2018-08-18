اختير زعيم حركة الإنصاف الباكستانية ونجم الكريكيت السابق، عمران خان، رئيسا لوزراء باكستان بعد تصويت في الجمعية الوطنية في البلاد.

وكان حزب حركة الإنصاف، فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في يوليو الماضي، ما رفع حظوظ خان ليصبح رئيسا للحكومة بمساعدة الأحزاب الصغيرة، بعد مرور أكثر من عقدين على دخوله المعترك السياسي لأول مرة.

وتستعرض "الوطن" أبرز معلومان عن عمران خان:

1- قاد بلاده نحو الفوز بكأس العالم في اللعبة عام 1992.

2- مواليد 25 نوفمبر 1952.

3- كان عضوا في الجمعية الوطنية لباكستان من عام 2013 حتى عام 2018.

4- يعد واحدا من 6 لاعبي كريكيت في العالم، حقق التفوق في الثلاثي متعدد المهارات في مباريات الـ"تيست".

5- مثل مدينة ميانوالي كعضو في الجمعية العامة من نوفمبر 2002 وحتى أكتوبر 2007.

6- تعهد خان بإجراء محادثات مع الجارة الهند، من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول إقليم كشمير، الذي يعد أبرز سبب للخلاف بين البلدين النووين.

7- سهم خان من خلال جمع التبرعات من حول العالم في بناء مركز أبحاث ومستشفى سرطان شوكت خانوم التذكاري عام 1996، وكلية نامال في ميانوالي عام 2008.

8- منذ تقاعده أخذ خان في كتابة مقالات رأي في صحف متنوعة؛ إنجليزية وآسيوية، خاصة فيما يتعلق بالفريق الوطني الباكستاني، ونشرت إسهاماته في مجلة "أوت لوك الهندية، الجارديان، الإندبندنت، الدايلي تيليجراف".

9- ظهر خان أحيانا كمعلق كريكيت على الشبكات الرياضية الآسيوية والإنجليزية، بما في ذلك إذاعة "بي بي سي" الناطقة بالأردية.

10- في 6 مايو عام 2005 أصبح خان من أوائل الشخصيات التي تنقد مقالة الثلاثمائة كلمة في مجلة "النيوزويك"، عن التدنيس المزعوم للقرآن في سجن عسكري للولايات المتحدة في قاعدة خليج جوانتانامو البحرية في كوبا.