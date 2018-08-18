تمكنت حملة مكبرة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة، من ضبط 8 أطنان من هياكل الدواجن المعدة للتصنيع وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

وقال المهندس أحمد ضيف الله، مدير عام التجارة الداخلية، القائم بأعمال وكيل وزارة التموين، إن حملة مشتركة من التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، وبمشاركة المقدم ضياء فهمي، وكيل مباحث التموين، وسمير البلكيمي، رئيس الرقابة التجارية، والمفتشان فرحات بريك وعلي أبوزيد، ضبطت 8 أطنان من هياكل الدواجن المعدة للتصنيع وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

حررت المحاضر اللازمة.