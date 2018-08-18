أكد السفير عمرو معوض، سفير مصر في إندونيسيا، حرص مصر البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعميق أواصر الصداقة والتعاون المثمر في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير عمرو معوض، بناء على دعوة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في الاحتفال الخاص، الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للعيد القومي الإندونيسي بالقصر الرئاسي، بحضور نائب الرئيس الإندونيسي وقرينته وأعضاء الحكومة، فضلاً عن السفراء المعتمدين لدي إندونيسيا، حيث بلغ عدد المدعوين نحو تسعة آلاف شخص.

ونقل السفير للرئيس الإندونيسي ونائبه تهنئة مصر حكومة وشعباً بمناسبة العيد القومي، متمنياً دوام الازدهار والتقدم لإندونيسيا، فيما تم خلال الاحتفال عرض العديد من الفنون والعروض الثقافية والرقصات التي تمثل كافة الأقاليم في إندونيسيا.