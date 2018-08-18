تفقد عمرو مروان، وزير شئون مجلس النواب المستشار ورئيس بعثة الحج الرسمية، واللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، اليوم السبت، مخيمات حجاج القرعة في عرفات، قبل ساعات من بدء عملية التفويج إلى مشعر عرفة، غدا في تمام الساعة الثامنة صباحا.

ومر الوزير مروان واللواء عمرو لطفي على مخيمات حجاج القرعة، للتأكد من جاهزيتها من كل النواحي بدءا من أجهزة التكييف والمراوح بين ممرات الخيام وحتى الثلاجات المنتشرة لتقديم المشروبات المثلجة على مدار اليوم.

وأجرى الرئيس التنفيذي لبعثة الحج تجربة عملية لخط السير الذي خصصته السلطات السعودية للبعثة المصرية، للاطمئنان على سهولة وصولها إلى المخيمات والتأكد من إلمام سائقي الحافلات بخطوط السير الجديدة.