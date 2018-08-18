طرحت وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن المنيا، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، سلع غذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25 و30%، ضمن مبادرة أطلقتها الوزارة تحت شعار "تحيا مصر.. معًا من أجل التنمية"، لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

وقال مسؤول أمني، إن تلك المبادرة تأتي في إطار التعاون الكبير بين مديريتي الأمن والتموين في ظل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وبناءًا على توجيهات القيادة السياسية ووزير الداخلية، بإطلاق مبادرات في كافة المحافظات، بالاشتراك مع مديرية التموين، وذلك لعرض جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن من لحوم ودواجن مجمدة، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، وجميعها تباع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بتخفيض يتراوح ما بين ٢٥% إلى ٣٠%.

وتوافد مئات المواطنين على السيارات المجهزة بالثلاجات المتمركزة بعدة شوارع بمختلف أنحاء المحافظة وخاصة بالأحياء الشعبية ومنها حي أبوهلال بشارع التنظيم والإدارة.

وقال عاشور محمد، موظف، إن جميع السلع المطروحة ذات جودة عالية وطازجة، وأسعارها مناسبة جدًا ويلاقي جميع المترددين معاملة جيدة حيث يتولى رجال الشرطة عملية تنظيم الصفوف وحسن معاملة الجمهور.

وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن هناك إقبال كبير من المواطنين، نظرًا لأن السلع المعروضة أساسية، ومنها الأرز أعلى جودة مطروح بسعر 7 جنيهات ونصف، بدلًا من 11 جنيهًا، والزيت 15 جنيهًا، والسكر 7.5، ولحوم برازيلي وسوداني، ومكرونه 350 جرامًا بسعر 2.5، ووراك فراخ وأصناف أخرى كثيرة بأسعار مخفضة جدًا.