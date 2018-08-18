أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المبادرة التي أطلقها جهاز حماية المستهلك بعنوان " أسبوع في حب الوطن"، لاقت استجابة واسعة لدى الجهات الحكومية المعاونة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن الجهاز يتعامل مباشرة مع كافة الشكاوى الواردة مباشرة من خلال الآليات المتنوعة لتلقي الشكاوى من خلال فاكس وموقع وتطبيق إلكتروني، بالإضافة إلى الأخبار التي ترد عبر البرامج التلفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة.

وذكر أن الجهاز مستمر لتحقيق المستهدف من حل شكاوى المواطنين والتفاعل مع كل المشكلات الواردة للجهاز عبر الآليات المختلفة لتلقي الشكاوى تأكيدًا لرسالة الجهاز في صون وحماية حقوق المستهلكين.