عدد من الكبسولات الزجاجية المتطورة التى خصصتها السلطات السعودية لراحة الحجاج هذا العام

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم، أن السعودية ستوفر من 18 إلى 24 كبسولة نوم زجاجية، تماثل كبسولات الراحة الشهيرة فى فنادق اليابان، ستُطبق لأول مرة هذا العام، ضمن خطة الحكومة لتحديث مشاعر الحج، وتوفير أقصى قدر من الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

وأضافت أن «جمعية (حاج ومعتمر) الخيرية ستوفر من 18 إلى 24 كبسولة راحة للحجاج مجاناً خلال الأيام المقبلة، وسيكون لكل حاج فرصة النوم 3 ساعات بداخلها، التى تم استيرادها من اليابان بتكلفة تبلغ 1114 دولاراً لكل منها».

الصحيفة تابعت أن «الرياض تسعى كل عام إلى توفير سبل الراحة للحجيج، بما فى ذلك تطبيقات للترجمة الفورية والرعاية الطبية الطارئة، لتطوير ممارسات الحج».

منصور العامر، رئيس الجمعية الخيرية الداعمة للمشروع، صرح بأن «الكبسولات مناسبة للأماكن المزدحمة فى المواقع المقدسة، وتعمل من خلال نظام الاقتصاد المشترك، مثل الدراجات التى يمكن استئجارها لمدّة ساعة ثم تترك لشخص آخر».

«جارديان»: جمعية «حاج ومعتمر» خصصت 24 كبسولة مجاناً.. والفكرة مستوحاة من فنادق اليابان

وفى سياق موازٍ، أنهت بعثة الحج المصرية الرسمية استعدادها لتصعيد 78 ألف حاج مصرى من مكة إلى عرفات، وطلب عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، رئيس البعثة، من رؤساء البعثات النوعية «القرعة» و«الحج السياحى» و«الجمعيات»، تيسير عملية التصعيد، والالتزام بالتوقيتات المحددة لها، منعاً لحدوث تكدسات، مطالباً بتذليل العقبات أمام الحجاج، وتقديم جميع الخدمات أثناء وجودهم بالمشاعر المقدسة.

«مروان» وجه خلال مؤتمر عقده، اليوم، فى مكة المكرمة، بضرورة الأخذ بالرخص، خاصة لكبار السن، والبعد عن الحديث فى الأمور الجدلية، أو رفع شعارات سياسية أو دينية تدعو للفرقة.