قال حاتم بن حسن قاضي، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، إن الحجاج يسكنون أكثر من 3191 مسكنا سواء في فنادق أو مساكن مفروشة، وابتداء من صباح غدٍ سيدخل الحجاج إلى مكة، وستقلهم 18 ألف حافلة على دفعات لنقل الحجاج من مساكنهم للمشاعر المقدسة، ومنهم من سيذهب إلى منى ومنهم من سيذهب مباشرة إلى عرفات.

وأضاف، خلال مداخلته ببرنامج "الحياة في مصر" على شاشة "الحياة"، أن المخيمات في منى وعرفات جاهزة تماما بكل التجهيزات الممكنة وأن العاملين في خدمة الحجاج سواء كانوا عاملين أو رجال أمن أو كشافة، والجميع حريص على تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله، مشيرا إلى أن 750 ألف حاج توجهوا مباشرة من بلادهم إلى المدينة المنورة وغادروا على دفعات إلى مكة المكرمة وحملهم 21 ألف أتوبيس لمكة المكرمة على أيام مختلفة.